В Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые носят георгиевские ленты
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, силовики просят граждан Молдавии снять запрещённый в стране символ и снимают на камеру людей, которые отказываются выполнить требование.
Лидер Партии социалистов Игорь Додон ранее заявил, что партия откроет горячую линию для помощи людям, которые получат предписание о штрафе.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.
Также в ряде регионов Эстонии запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.