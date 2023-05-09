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В Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые носят георгиевские ленты

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В Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые вышли на акцию «Бессмертный полк» с георгиевскими лентами.
В Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые носят георгиевские ленты
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, силовики просят граждан Молдавии снять запрещённый в стране символ и снимают на камеру людей, которые отказываются выполнить требование.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон ранее заявил, что партия откроет горячую линию для помощи людям, которые получат предписание о штрафе.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.

Также в ряде регионов Эстонии запретили мероприятия с символикой России и СССР на 9 Мая.

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