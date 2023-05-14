Мэр: в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Мужчина 1954 г. р. от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что женщина 1974 г. р. получила ранения.
Утром 14 мая ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк.
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