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Мэр: в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина

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Мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр: в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мужчина 1954 г. р. от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что женщина 1974 г. р. получила ранения.

Утром 14 мая ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк.

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