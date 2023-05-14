Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населённый пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

Ранее в четырёх областях Украины была объявлена воздушная тревога.