Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населённый пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
Ранее в четырёх областях Украины была объявлена воздушная тревога.