Зеленский: парламентские выборы на Украине могут не состояться в срок
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«Если у нас будет действовать военное положение, мы не сможем провести выборы», — сказал Зеленский в интервью газете The Washington Post.
По его словам, украинская конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения.
Он отметил, что если военного положения не будет, то выборы состоятся.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Зеленский не сдержал предвыборных обещаний и это может привести к восстанию украинцев против него.