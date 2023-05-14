Зеленский: парламентские выборы на Украине могут не состояться в срок

Парламентские выборы, которые на Украине должны состояться в октябре, могут быть отменены, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если у нас будет действовать военное положение, мы не сможем провести выборы», — сказал Зеленский в интервью газете The Washington Post.

По его словам, украинская конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения.

Он отметил, что если военного положения не будет, то выборы состоятся.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Зеленский не сдержал предвыборных обещаний и это может привести к восстанию украинцев против него.