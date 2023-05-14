Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского

Короткая ссылка
Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал обратить внимание на информацию о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского.
Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Marcus Golejewski/Keystone Press Agency

Об этом он заявил в связи в публикацией в газете The Washington Post документов о внутренней ситуации на Украине.

«В них говорится о безумном Зеленском, кричащем на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — написал Филиппо в Twitter.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона писала, что Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить