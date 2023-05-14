Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского
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Об этом он заявил в связи в публикацией в газете The Washington Post документов о внутренней ситуации на Украине.
«В них говорится о безумном Зеленском, кричащем на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — написал Филиппо в Twitter.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона писала, что Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».