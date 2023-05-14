РИА Новости: украинские военные в Марьинке напуганы, стреляют не прицельно

Работа штурмовых подразделений в Марьинке в контактном бою выявила, что противник напуган, рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник ведёт себя достаточно скрытно, по нему видно, что он боится, вольно он себя не ведёт», — сказал разведчик.

Он добавил, что украинские военные при контактном бое ведут огонь из-за укрытий, порой не прицельно.

Также, по словам нашего военного, российской стороной наблюдение ведётся как в дневное, так и в ночное время.

«Движение диверсионных групп обнаруживается ещё на подступах к городу, сразу наносится огневое поражение», — добавил боец спецназа Южной группировки войск.

Ранее сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой.