РИА Новости: украинские военные в Марьинке напуганы, стреляют не прицельно
Об этом сообщает РИА Новости.
«Противник ведёт себя достаточно скрытно, по нему видно, что он боится, вольно он себя не ведёт», — сказал разведчик.
Он добавил, что украинские военные при контактном бое ведут огонь из-за укрытий, порой не прицельно.
Также, по словам нашего военного, российской стороной наблюдение ведётся как в дневное, так и в ночное время.
«Движение диверсионных групп обнаруживается ещё на подступах к городу, сразу наносится огневое поражение», — добавил боец спецназа Южной группировки войск.
Ранее сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой.