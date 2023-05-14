РИА Новости: российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой
Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.
«Участок дороги находится под нашим огневым контролем», — говорится в сообщении.
Российский боец отметил, что в данном направлении фронта равнинная местность просматривается на расстояние до пяти километров.
«У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, АГС, ПТУРов », — добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР.
Также ВС России уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожской области.