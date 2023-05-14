РИА Новости: СБУ объявила допнабор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дополнительный набор сотрудников объявлен в городах Днепропетровске и Запорожье.
По данным российских силовых структур, трудоустройство в эти «колл-центры» возможно по знакомству.
«При желании уволиться необходимо отработать штраф», — говорится в сообщении.
Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила вопросом о принадлежности Крыма телефонного мошенника с Украины.