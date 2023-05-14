РИА Новости: СБУ объявила допнабор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

Источники в СБУ передали российским коллегам информацию о том, что украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в «колл-центры», с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ для финансирования украинской армии.