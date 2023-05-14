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РИА Новости: СБУ объявила допнабор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

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Источники в СБУ передали российским коллегам информацию о том, что украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в «колл-центры», с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ для финансирования украинской армии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дополнительный набор сотрудников объявлен в городах Днепропетровске и Запорожье.

По данным российских силовых структур, трудоустройство в эти «колл-центры» возможно по знакомству.

«При желании уволиться необходимо отработать штраф», — говорится в сообщении.

Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила вопросом о принадлежности Крыма телефонного мошенника с Украины.

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