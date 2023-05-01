Телеведущая Кудрявцева разоблачила телефонного мошенника с Украины вопросом о Крыме
Видео с разговором она опубликовала в своём Telegram.
Злоумышленник позвонил Кудрявцевой и попытался убедить её в утечке личных данных. Телеведущая перебила мошенника вопросом о принадлежности Крыма.
«Он покамест ваш, Российской Федерации... Мы его заберём обратно себе», — ответил мужчина, чем вызвал смех Кудрявцевой.
В заключении они пожелали друг другу мира и хорошего дня.
Ранее Сбербанк предупредил россиян о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине.