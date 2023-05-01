Телеведущая Кудрявцева разоблачила телефонного мошенника с Украины вопросом о Крыме

Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила вопросом о принадлежности Крыма телефонного мошенника с Украины.

Видео с разговором она опубликовала в своём Telegram.

Злоумышленник позвонил Кудрявцевой и попытался убедить её в утечке личных данных. Телеведущая перебила мошенника вопросом о принадлежности Крыма.

«Он покамест ваш, Российской Федерации... Мы его заберём обратно себе», — ответил мужчина, чем вызвал смех Кудрявцевой.

В заключении они пожелали друг другу мира и хорошего дня.

Ранее Сбербанк предупредил россиян о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине.