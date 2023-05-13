Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации с активизацией боевиков ВСУ
- РИА Новости
«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определённых участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», — заявил он ТАСС.
Он также добавил, что на участках в зоне ответственности его бойцов обстановка «абсолютно подконтрольная».
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об активизации украинских боевиков по всей линии фронта в ДНР.