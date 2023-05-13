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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации с активизацией боевиков ВСУ

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Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о ситуации с активизацией украинских боевиков.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации с активизацией боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определённых участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», — заявил он ТАСС.

Он также добавил, что на участках в зоне ответственности его бойцов обстановка «абсолютно подконтрольная».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об активизации украинских боевиков по всей линии фронта в ДНР.

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