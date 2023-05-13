В ДНР заявили об активизации украинских боевиков по всей линии фронта

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об активизации украинских боевиков по всей линии фронта в ДНР.

«Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские террористы занимаются прощупыванием обороны, чтобы выявить слабые места в российской обороне.

Как указывает агентство, об активизации боевиков ВСУ заявляют также бойцы и командиры ряда подразделений на различных участках фронта сразу на нескольких направлениях.

Ранее в районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.