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В ДНР заявили об активизации украинских боевиков по всей линии фронта

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об активизации украинских боевиков по всей линии фронта в ДНР.
В ДНР заявили об активизации украинских боевиков по всей линии фронта
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские террористы занимаются прощупыванием обороны, чтобы выявить слабые места в российской обороне.

Как указывает агентство, об активизации боевиков ВСУ заявляют также бойцы и командиры ряда подразделений на различных участках фронта сразу на нескольких направлениях.

Ранее в районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

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