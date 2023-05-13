В ДНР заявили об активизации украинских боевиков по всей линии фронта
- AP
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«Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — цитирует его ТАСС.
По его словам, украинские террористы занимаются прощупыванием обороны, чтобы выявить слабые места в российской обороне.
Как указывает агентство, об активизации боевиков ВСУ заявляют также бойцы и командиры ряда подразделений на различных участках фронта сразу на нескольких направлениях.
Ранее в районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.