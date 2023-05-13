«СТРАНА.ua»: экс-командующего ЧФ Витко заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии
- РИА Новости
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«Днепровский райсуд Киева приговорил... Витко к 15 годам тюремного заключения», — говорится в заявлении.
Кроме того, военачальнику назначили штраф на сумму более 1 трлн гривен.
Отмечается, что Витко признали виновным в якобы «нарушении территориальной целостности Украины».
В июне 2018 года Витко был снят с должности главкома Черноморского флота и направлен к новому месту военной службы — в Главное командование ВМФ.