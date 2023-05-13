Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«СТРАНА.ua»: экс-командующего ЧФ Витко заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии

Короткая ссылка
Экс-командующего Черноморским флотом (ЧФ) России Александра Витко заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: экс-командующего ЧФ Витко заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Днепровский райсуд Киева приговорил... Витко к 15 годам тюремного заключения», — говорится в заявлении.

Кроме того, военачальнику назначили штраф на сумму более 1 трлн гривен.

Отмечается, что Витко признали виновным в якобы «нарушении территориальной целостности Украины».

В июне 2018 года Витко был снят с должности главкома Черноморского флота и направлен к новому месту военной службы — в Главное командование ВМФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить