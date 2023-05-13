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СЦКК ДНР: ВСУ за 45 минут выпустили 16 снарядов натовского калибра по Ясиноватой и Донецку

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ВС Украины за 45 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм.
СЦКК ДНР: ВСУ за 45 минут выпустили 16 снарядов натовского калибра по Ясиноватой и Донецку
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 — населённый пункт Ласточкино — населённый пункт Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, украинские военные выпустили пять снарядов по направлению Максимильяновка — Донецк (Петровский район) и шесть снарядов по направлению Ласточкино — Донецк (Куйбышевский и Киевский районы).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что шесть мирных жителей республики получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Также повреждены 18 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

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