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Пушилин: в ДНР за день при обстрелах со стороны ВСУ ранены шесть мирных жителей

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что шесть мирных жителей республики получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Пушилин: в ДНР за день при обстрелах со стороны ВСУ ранены шесть мирных жителей
  • РИА Новости

«На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка», — написал он в Telegram.

Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, добавил он.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинских войск.

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