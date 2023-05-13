Пушилин: в ДНР за день при обстрелах со стороны ВСУ ранены шесть мирных жителей

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что шесть мирных жителей республики получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских военных.

«На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка», — написал он в Telegram.

Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, добавил он.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинских войск.