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Здания банка и администрации в Горловке получили повреждения в результате обстрела

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Здания банка и городской администрации в Горловке повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ.
Здания банка и администрации в Горловке получили повреждения в результате обстрела
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ повреждён банк напротив администрации города», — написал он в Telegram.

Также отмечается, что здание городской администрации получило повреждения в результате обстрела ВСУ.

Ранее Приходько сообщил, что при обстреле центра города ранен мирный житель.

Он также сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.

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