Здания банка и администрации в Горловке получили повреждения в результате обстрела

Здания банка и городской администрации в Горловке повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ повреждён банк напротив администрации города», — написал он в Telegram.

Также отмечается, что здание городской администрации получило повреждения в результате обстрела ВСУ.

Ранее Приходько сообщил, что при обстреле центра города ранен мирный житель.

Он также сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.