Здания банка и администрации в Горловке получили повреждения в результате обстрела
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ повреждён банк напротив администрации города», — написал он в Telegram.
Также отмечается, что здание городской администрации получило повреждения в результате обстрела ВСУ.
Ранее Приходько сообщил, что при обстреле центра города ранен мирный житель.
Он также сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.