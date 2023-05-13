Мэр Горловки Приходько: Богоявленский кафедральный собор повреждён при обстреле города
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«Украинские неонацисты обстреляли центр Горловки. Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора», — написал он в Telegram.
По его словам, повреждён купол собора и есть множественные повреждения сооружений.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области.
По его словам, прямое попадание в частный двор спровоцировало пожар.
На место происшествия выехала бригада МЧС.
Возгорание потушено.