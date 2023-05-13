Мэр Горловки Приходько: Богоявленский кафедральный собор повреждён при обстреле города

Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.

«Украинские неонацисты обстреляли центр Горловки. Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора», — написал он в Telegram.

По его словам, повреждён купол собора и есть множественные повреждения сооружений.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области.

По его словам, прямое попадание в частный двор спровоцировало пожар.

На место происшествия выехала бригада МЧС.

Возгорание потушено.