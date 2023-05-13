Рогов: ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области, повреждён частный дом

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области.

РИА Новости

«Сегодня очередной артиллерийский обстрел со стороны УГИЛовцев разрушил домовладение жителей города Васильевка», — написал он в Telegram. По словам Рогова, прямое попадание в частный двор спровоцировало пожар. На место происшествия выехала бригада МЧС. Возгорание потушено. Ранее сообщалось, что район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные. Над Юбилейным работает российская система ПВО, в районе отключён интернет.