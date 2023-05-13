Рогов: ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области, повреждён частный дом
- РИА Новости
«Сегодня очередной артиллерийский обстрел со стороны УГИЛовцев разрушил домовладение жителей города Васильевка», — написал он в Telegram.
По словам Рогова, прямое попадание в частный двор спровоцировало пожар.
На место происшествия выехала бригада МЧС.
Возгорание потушено.
Ранее сообщалось, что район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.
Над Юбилейным работает российская система ПВО, в районе отключён интернет.