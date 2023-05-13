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Рогов: ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области, повреждён частный дом

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области.
Рогов: ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области, повреждён частный дом
  • РИА Новости

«Сегодня очередной артиллерийский обстрел со стороны УГИЛовцев разрушил домовладение жителей города Васильевка», — написал он в Telegram.

По словам Рогова, прямое попадание в частный двор спровоцировало пожар.

На место происшествия выехала бригада МЧС.

Возгорание потушено.

Ранее сообщалось, что район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.

Над Юбилейным работает российская система ПВО, в районе отключён интернет.

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