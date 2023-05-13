ТАСС: на Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки

Свыше 170 объектов инфраструктуры повреждено на Украине за сутки.

Об этом сообщили в военном медиацентре «Украина» со ссылкой на данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины.

«Подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В Минэнерго Украины сообщили, что без энергоснабжения остаются потребители в трёх областях.

Компания «Украинская железная дорога» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.