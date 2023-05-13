ТАСС: на Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки
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Об этом сообщили в военном медиацентре «Украина» со ссылкой на данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины.
«Подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.
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В Минэнерго Украины сообщили, что без энергоснабжения остаются потребители в трёх областях.
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