Минэнерго Украины: без энергоснабжения остаются потребители в трёх областях
- Gettyimages.ru
- © chinaface
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Уточняется, что из-за повреждения инфраструктуры отсутствует электричество у ряда потребителей Сумской, Харьковской, Черниговской областей.
Ранее в Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Компания «Украинские железные дороги» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.