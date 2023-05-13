Минэнерго Украины: без энергоснабжения остаются потребители в трёх областях

Потребители трёх областей Украины остаются без энергоснабжения.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Уточняется, что из-за повреждения инфраструктуры отсутствует электричество у ряда потребителей Сумской, Харьковской, Черниговской областей.

Ранее в Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Компания «Украинские железные дороги» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.