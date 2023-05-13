ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО

Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов из РСЗО.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, по предварительным данным, снова обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты Storm Shadow.