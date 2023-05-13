ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО
- AP
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Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, по предварительным данным, снова обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты Storm Shadow.