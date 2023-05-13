Рогов: украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.
Рогов рассказал, что украинские спецслужбы ведут подрывную работу и пытаются помешать налаживанию мирной жизни в регионе.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области.
Как сообщали RT в местных оперативных службах, утром 12 мая в Мелитополе взорвалось СВУ.