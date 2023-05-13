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Рогов: украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области

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Спецслужбы Украины усилили террористическую активность в Запорожской области.
Рогов: украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что украинские спецслужбы ведут подрывную работу и пытаются помешать налаживанию мирной жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области.

Как сообщали RT в местных оперативных службах, утром 12 мая в Мелитополе взорвалось СВУ.

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