Спецслужбы Украины усилили террористическую активность в Запорожской области.

Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что украинские спецслужбы ведут подрывную работу и пытаются помешать налаживанию мирной жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области.

Как сообщали RT в местных оперативных службах, утром 12 мая в Мелитополе взорвалось СВУ.