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Эксперт Безсонов сообщил, что российские бойцы сожгли Leopard на Соледарском направлении

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Военный эксперт Даниил Безсонов сообщил, что российские военные на Соледарском направлении сожгли танк Leopard, принадлежащий ВСУ.
Эксперт Безсонов сообщил, что российские бойцы сожгли Leopard на Соледарском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом ему сообщил один из офицеров, который находится на этом участке фронта.

«Пехота ВСУ атаковала наши позиции при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard», — написал он в Telegram-канале.

Один из танков подорвался на мине в районе посёлка Зализнянское, отметил Безсонов.

После этого БМП ВСУ пыталась оттащить танк или прикрыть его экипаж, но российские бойцы из добровольческих отрядов «сожгли её вместе с танком ручными противотанковыми гранатомётами», сообщил военкор.

Министерство обороны России сообщило, что 11 мая на Соледарском тактическом направлении украинская армия провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км.

ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Все атаки украинских подразделений отражены Вооружёнными силами России, прорывов обороны не допущено.

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