Мэр: горячее водоснабжение в Донецке появится после запуска второй нитки водовода из Дона

Горячее водоснабжение в Донецке будет полностью восстановлено после запуска второй нитки нового водовода из реки Дон, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Возобновление в полном объёме подачи горячей воды я бы связывал с введением в эксплуатацию второй нитки водовода из реки Дон», — приводит РИА Новости слова Кулемзина.

Он выразил мнение, что после этого вопрос будет решён.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель.

Кроме того, административное здание получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.