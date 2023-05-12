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Мэр: горячее водоснабжение в Донецке появится после запуска второй нитки водовода из Дона

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Горячее водоснабжение в Донецке будет полностью восстановлено после запуска второй нитки нового водовода из реки Дон, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр: горячее водоснабжение в Донецке появится после запуска второй нитки водовода из Дона
  • РИА Новости

«Возобновление в полном объёме подачи горячей воды я бы связывал с введением в эксплуатацию второй нитки водовода из реки Дон», — приводит РИА Новости слова Кулемзина.

Он выразил мнение, что после этого вопрос будет решён.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель.

Кроме того, административное здание получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.

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