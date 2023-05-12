Мэр: горячее водоснабжение в Донецке появится после запуска второй нитки водовода из Дона
- РИА Новости
«Возобновление в полном объёме подачи горячей воды я бы связывал с введением в эксплуатацию второй нитки водовода из реки Дон», — приводит РИА Новости слова Кулемзина.
Он выразил мнение, что после этого вопрос будет решён.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель.
Кроме того, административное здание получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.