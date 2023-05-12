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Кулемзин: мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

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Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Кулемзин: мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Кировского района в посёлке Рутченково во дворе собственного дома получила ранения женщина 1953 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель.

Кроме того, административное здание получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.

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