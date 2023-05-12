Кулемзин: мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Кировского района в посёлке Рутченково во дворе собственного дома получила ранения женщина 1953 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель.
Кроме того, административное здание получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.