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Зампред Совбеза Медведев ответил на слова Зеленского о том, что люди в Кремле плохо кончат

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское руководство «своей смертью не закончит».
Зампред Совбеза Медведев ответил на слова Зеленского о том, что люди в Кремле плохо кончат
  • РИА Новости

«Тварь в зелёном пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы», — написал Медведев в Telegram.

Он назвал Зеленского «наркоманом в Киеве», отметив, что у украинского политика есть шанс «сгинуть именно от своих рук».

«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — сказал Медведев.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее в интервью Judging Freedom заявил, что Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников.

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