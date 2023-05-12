Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское руководство «своей смертью не закончит».

«Тварь в зелёном пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы», — написал Медведев в Telegram.

Он назвал Зеленского «наркоманом в Киеве», отметив, что у украинского политика есть шанс «сгинуть именно от своих рук».

«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — сказал Медведев.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее в интервью Judging Freedom заявил, что Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников.