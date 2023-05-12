МО Белоруссии: на группу военных попытались напасть с применением взрывного устройства
- РИА Новости
«Водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы», — говорится в сообщении белорусского ведомства.
В результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что участились случаи проникновения диверсантов на территорию республики.
Комитет госбезопасности Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Также сообщалось о задержании подозреваемых.