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МО Белоруссии: на группу военных попытались напасть с применением взрывного устройства

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Министерство обороны Белоруссии сообщило о попытке нападения водителя грузовика на группу военнослужащих.
МО Белоруссии: на группу военных попытались напасть с применением взрывного устройства
  • РИА Новости

«Водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

В результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что участились случаи проникновения диверсантов на территорию республики.

Комитет госбезопасности Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Также сообщалось о задержании подозреваемых.

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