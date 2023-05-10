Все задержанные за подготовку терактов к 9 Мая в Белоруссии признали вину

Все задержанные за подготовку терактов к 9 Мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности.

РИА Новости

«Все фигуранты по этому делу задержаны и водворены в СИЗО. Признали вину, сотрудничают со следствием», — приводит РИА Новости заявление. Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.