Все задержанные за подготовку терактов к 9 Мая в Белоруссии признали вину
Все задержанные за подготовку терактов к 9 Мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности.
- РИА Новости
«Все фигуранты по этому делу задержаны и водворены в СИЗО. Признали вину, сотрудничают со следствием», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.
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