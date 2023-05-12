Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено десять снарядов по Петровскому району города.

Ранее сообщалось, что ВС Украины дважды обстреляли ЛНР из американской РСЗО HIMARS.