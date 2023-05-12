СЦКК ЛНР: ВС Украины за сутки выпустили по ЛНР шесть снарядов из РСЗО HIMARS
Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по населённым пунктам Алмазная и Золотое-1 с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в населённом пункте Алмазная повреждены отдел по жизнеобеспечению, Стахановский департамент ГУП ЛНР «Лугансквода», Городской центр культуры и досуга, стадион «Атлант», ясли-сад «Звёздочка», помещение фирмы «Экологическая инициатива» и один жилой дом.
Кроме того, в населённом пункте Золотое-1 разрушена котельная и повреждено остекление трёх многоквартирных жилых домов.
Ранее в представительстве сообщили, что украинские военные обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 мм.