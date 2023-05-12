СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:25 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы). Выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что три человека пострадали при обстреле украинскими военными центра города в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные выпустили около 200 снарядов из РСЗО по территории республики.
Он добавил, что в результате атак повреждены 21 дом и шесть объектов инфраструктуры.