Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минобороны России сообщили о боях под Малоильиновкой

Короткая ссылка
Российские подразделения отражают атаку ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка, ведётся бой.

«Идёт бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка», — заявили в Минобороны России.

Уточняется, что в рамках боевых действий задействована отечественная армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия.

По данным ведомства, украинские войска несут существенные потери.

В Минобороны России также опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить