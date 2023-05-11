В Минобороны России сообщили о боях под Малоильиновкой

Российские подразделения отражают атаку ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка, ведётся бой.

«Идёт бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка», — заявили в Минобороны России.

Уточняется, что в рамках боевых действий задействована отечественная армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия.

По данным ведомства, украинские войска несут существенные потери.

В Минобороны России также опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.