В Минобороны России сообщили о боях под Малоильиновкой
«Идёт бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка», — заявили в Минобороны России.
Уточняется, что в рамках боевых действий задействована отечественная армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия.
По данным ведомства, украинские войска несут существенные потери.
В Минобороны России также опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.