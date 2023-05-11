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Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс в марте 2022 года

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У России есть документальные подтверждения того, что украинская армия готовила нападение на Донбасс в марте 2022 года, заявил председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс в марте 2022 года
  • AP
  • © Libkos

Он отметил, что ведётся большая следственная работа на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы России», — приводит ТАСС слова Бастрыкина на конференции Конституционного суда.

Председатель СК добавил, что ведомство квалифицирует действия украинских военных как преступление против мира и человечности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

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