Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с Алиевым в Брюсселе 14 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе.

«По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров», — приводит РИА Новости слова Пашиняна на заседании правительства.

Он отметил, что вероятность подписания в этот день мирного договора в Азербайджаном является низкой.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе 14 мая состоятся переговоры с участием лидеров Армении и Азербайджана, а также главы Евросовета Шарлем Мишелем.