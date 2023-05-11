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Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с Алиевым в Брюсселе 14 мая

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе.
Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с Алиевым в Брюсселе 14 мая
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров», — приводит РИА Новости слова Пашиняна на заседании правительства.

Он отметил, что вероятность подписания в этот день мирного договора в Азербайджаном является низкой.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе 14 мая состоятся переговоры с участием лидеров Армении и Азербайджана, а также главы Евросовета Шарлем Мишелем.

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