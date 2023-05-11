Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с Алиевым в Брюсселе 14 мая
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«По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров», — приводит РИА Новости слова Пашиняна на заседании правительства.
Он отметил, что вероятность подписания в этот день мирного договора в Азербайджаном является низкой.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе 14 мая состоятся переговоры с участием лидеров Армении и Азербайджана, а также главы Евросовета Шарлем Мишелем.