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Зеленский заявил, что Украина станет центром концентрации европейских ценностей

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в будущем превратится в центр концентрации европейских ценностей.

Об этом украинский лидер сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский пообещал, что «именно на Украине» мир станет свидетелем того, «на что способна Европа».

«Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский установил 9 мая День Европы на Украине.

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