Песков заявил о достижении определённых целей за год спецоперации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за год специальной военной операции были достигнуты определённые цели.

Об этом Песков сказал в интервью для телеканала ATV.

«Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определённые цели», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что основной целью спецоперации является защита жителей республик Донбасса, и она была «частично достигнута».

При этом, отметил он, украинская армия продолжает обстрелы мирных городов Донбасса, поэтому СВО продолжается.

Песков также подчеркнул, что Россия действует медленно на Украине, так как ведёт спецоперацию, а не войну.