Россия призывает мировое журналистское сообщество потребовать немедленного освобождения задержанного сотрудниками СБУ чилийского журналиста и режиссёра Гонсало Анхеля Кинтильо Лиры Лопеса, судьба которого остаётся неизвестной.

«5 мая стало известно о задержании СБУ находящегося в Харькове чилийского журналиста и режиссёра», — заявил российский МИД.

Ведомство напомнило, что чилиец активно комментировал события на Украине буквально из их эпицентра, рассказывая об истоках кризиса и «освещая зверства нацистов».

Исчезновение данного журналиста происходит не впервые, напомнили в министерстве.

В прошлом году он перестал выходить на связь 15 апреля, тогда выяснилось, что Лиру удерживали украинские спецслужбы, которые изъяли у него ноутбуки. Тогда его отпустили ввиду широкой огласки пропажи в СМИ.

«Сегодня он снова попал в застенки СБУ, и мы призываем мировое журналистское сообщество поднять голос в защиту коллеги и потребовать его немедленного освобождения», — сказано в заявлении.

В августе 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Amnesty International о нарушениях украинскими военными международных правовых норм и военного права не устраивает западные страны.