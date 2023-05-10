Спикер ГУР Украины Юсов заявил, что ВСУ не планировали атаковать Москву 9 мая

Спикер ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что ВСУ не планировали атаковать Москву в День Победы.

«Если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели... То, что касается… мероприятий, — малоинтересно», — цитирует его РИА Новости.

Юсов напомнил о заявлениях военного руководства страны, что целью Киева являются военные объекты.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что в республике из-за ударов украинских террористов с начала года погибли 100 мирных жителей.

В апреле первоклассница погибла в результате обстрела маршрутки в Киевском районе Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.