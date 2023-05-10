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Военный эксперт Киселёв: контрнаступление Киева может начаться в июне

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Контрнаступление Киева может быть отложено до июня, считает военный эксперт Виталий Киселёв.
Военный эксперт Киселёв: контрнаступление Киева может начаться в июне
  • AP

«По моему мнению, если укронацисты пойдут в наступление, они могут пойти где-то в начале следующего месяца — с 10 по 22 июня», — сказал Киселёв в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Артёмовске (Бахмуте) сейчас очень сложная ситуация, однако российская «оборона стоит».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.

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