Daily Telegraph: в зоне СВО убит 52-летний британский наёмник Джей Мораис
- РИА Новости
По данным газеты, британец умер в госпитале в Харькове, он получил ранения в Донбассе. Как утверждается, ранее он участвовал в боях в Северодонецке и Артёмовске (Бахмуте).
До Украины Мораис был в составе французского «Иностранного легиона» и воевал в частично признанном Косове и в Кот-д'Ивуаре.
В конце апреля стало известно, что в зоне спецоперации в боях с российскими военными убит наёмник из Ирландии Финбар Кафферки. Ирландец отправился на Украину для помощи украинской армии, ранее он уже получил боевой опыт в Сирии.