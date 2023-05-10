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Daily Telegraph: в зоне СВО убит 52-летний британский наёмник Джей Мораис

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В зоне специальной военной операции (СВО) погиб очередной наёмник из Британии, пишет The Daily Telegraph. Речь идёт от 52-летнем британце по имени Джей Мораис, который вступил в интернациональный легион для ведения боевых действий с армией России.
Daily Telegraph: в зоне СВО убит 52-летний британский наёмник Джей Мораис
  • РИА Новости

По данным газеты, британец умер в госпитале в Харькове, он получил ранения в Донбассе. Как утверждается, ранее он участвовал в боях в Северодонецке и Артёмовске (Бахмуте).

До Украины Мораис был в составе французского «Иностранного легиона» и воевал в частично признанном Косове и в Кот-д'Ивуаре.

В конце апреля стало известно, что в зоне спецоперации в боях с российскими военными убит наёмник из Ирландии Финбар Кафферки. Ирландец отправился на Украину для помощи украинской армии, ранее он уже получил боевой опыт в Сирии.

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