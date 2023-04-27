Irish Times: наёмник из Ирландии Финбар Кафферки убит в зоне СВО
Об этом пишет Irish Times.
Отец Кафферки Том подтвердил гибель сына.
«Мы скорбим... Это личное дело, не хочу ничего больше говорить», — сказал мужчина.
В начале апреля американский портал The Daily Beast сообщил, что два наёмника из США, участвовавших в боевых действиях на стороне украинской армии, были ликвидированы на Украине.
В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.