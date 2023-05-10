Глава СК Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе погибли более 5 тысяч человек

Из-за боевых действий в Донбассе с 2014 года погибли более 5 тыс. человек, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Об этом он сказал на пленарной сессии молодёжного Петербургского международного юридического форума.

«С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более 5 тыс. человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних», — цитирует его ТАСС.

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе.

Более 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами.