СК России возбудил около трёх тысяч дел о преступлениях киевского режима в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе. Более 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами.

Об этом РИА Новости сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«За это время возбуждено 2912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур», — сказал он.

В рамках общего уголовного дела о применении Киевом запрещённых средств и методов войны соединено 1284 уголовных дела.

В них входят обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием тактических ракетных комплексов «Точка-У», систем залпового огня, тяжёлого наступательного вооружения неизбирательного действия.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что СК устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю.