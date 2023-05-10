Песков: Лукашенко отсутствовал на завтраке 9 мая из-за отъезда на мероприятия в Минске

У президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая были запланированы мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Минске, поэтому он покинул Москву раньше других гостей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днём Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему белорусский лидер не участвовал в неформальном завтраке глав государств после парада Победы.

Песков также отметил, что Москва чрезвычайно признательна президенту Белоруссии за то, что он нашёл возможность приехать на парад Победы в Москву 9 Мая.