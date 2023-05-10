Депутат Чепа осудил слова главы МВД Латвии об искоренении празднований 9 Мая

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы МВД Латвии Мариса Кучинскиса, который выразил надежду в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая в стране.

«Может быть, они хотят праздновать парад нацистов, эсэсовцев? Пусть попробуют»,— заявил Чепа.

По его словам, необходимо «искоренять этих негодяев».

«Они хотят искоренять парады, а я считаю, что надо искоренять их», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что глава МВД Латвии Марис Кучинскис в интервью TV3 выразил надежду, что в течение пары лет возможно «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая в стране.

Он добавил, что собирается «убрать» с этого дня красный цвет.