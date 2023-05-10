Депутат Чепа осудил слова главы МВД Латвии об искоренении празднований 9 Мая
- АГН «Москва»
«Может быть, они хотят праздновать парад нацистов, эсэсовцев? Пусть попробуют»,— заявил Чепа.
По его словам, необходимо «искоренять этих негодяев».
«Они хотят искоренять парады, а я считаю, что надо искоренять их», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что глава МВД Латвии Марис Кучинскис в интервью TV3 выразил надежду, что в течение пары лет возможно «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая в стране.
Он добавил, что собирается «убрать» с этого дня красный цвет.