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В Латвии желают в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая

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Глава МВД Латвии Марис Кучинскис в интервью TV3 выразил надежду в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая в стране.
В Латвии желают в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая
  • РИА Новости

Он добавил, что собирается «убрать» с этого дня красный цвет.

Ранее сообщалось, что в Латвии за возложение цветов к демонтированным мемориалам советских воинов и демонстрацию запрещённых в стране символов задержали людей.

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