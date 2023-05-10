В Латвии желают в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис в интервью TV3 выразил надежду в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая в стране.

Он добавил, что собирается «убрать» с этого дня красный цвет.

Ранее сообщалось, что в Латвии за возложение цветов к демонтированным мемориалам советских воинов и демонстрацию запрещённых в стране символов задержали людей.