«Ъ»: иностранная техника может подорожать на 10—12% из-за позиции Казахстана по санкциям

В связи с тем, что правительство Казахстана заявило о решении ужесточить контроль параллельного импорта в Россию, поставщики начали менять страны ввоза на КНР, Киргизию и ОАЭ, что может привести к увеличению стоимости конечной продукции на 10—12%.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные логистических компаний.

Отмечается, что через Казахстан и Узбекистан в Россию поставлялась электроника в том числе от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других компаний.

«Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в России может увеличиться на 10—12%», — сообщил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

В статье приводится заявление казахстанского заместителя министра иностранных дел Романа Василенко, который в начале апреля сообщил, что Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций». Он также отмечал, что с 1 апреля в Казахстане заработала система мониторинга импортируемых товаров в Россию.

В апреле помощник министра финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России в уклонении от ограничений, введённых западными государствами.