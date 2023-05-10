TNI: поставленные ВСУ системы ПВО Patriot станут лёгкой мишенью для ударов ВС России
Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер в статье для издания The National Interest.
Обозреватель назвал Patriot уязвимой системой.
«Работа радара системы Patriot выдаёт её местоположение, делая её лёгкой мишенью для российских ударов», — объяснил Ламер.
В статье также говорится, что систему Patriot невозможно использовать в полной мере в отрыве от других систем ПВО.
Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о неспособности американских ПВО Patriot, поставленных на Украину, перехватывать современные российские ракеты.