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TNI: поставленные ВСУ системы ПВО Patriot станут лёгкой мишенью для ударов ВС России

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Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Вашингтон передал Вооружённым силам Украины, станут лёгкой мишенью для ударов российской армии.

Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер в статье для издания The National Interest.

Обозреватель назвал Patriot уязвимой системой.

«Работа радара системы Patriot выдаёт её местоположение, делая её лёгкой мишенью для российских ударов», — объяснил Ламер.

В статье также говорится, что систему Patriot невозможно использовать в полной мере в отрыве от других систем ПВО.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о неспособности американских ПВО Patriot, поставленных на Украину, перехватывать современные российские ракеты.

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