TNI: поставленные ВСУ системы ПВО Patriot станут лёгкой мишенью для ударов ВС России

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Вашингтон передал Вооружённым силам Украины, станут лёгкой мишенью для ударов российской армии.

Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер в статье для издания The National Interest.

Обозреватель назвал Patriot уязвимой системой.

«Работа радара системы Patriot выдаёт её местоположение, делая её лёгкой мишенью для российских ударов», — объяснил Ламер.

В статье также говорится, что систему Patriot невозможно использовать в полной мере в отрыве от других систем ПВО.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о неспособности американских ПВО Patriot, поставленных на Украину, перехватывать современные российские ракеты.