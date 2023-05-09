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Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевские власти не имеют морального права оценивать участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве.
Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве
  • РИА Новости

«Фашистов забыли спросить», — написала Захарова в Telegram.

Ранее украинское Министерство иностранных дел назвало недружественным шагом участие лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в московском параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде отметил благодарное отношение лидеров стран Содружества Независимых Государств к подвигу предков.

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