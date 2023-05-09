Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве
- РИА Новости
«Фашистов забыли спросить», — написала Захарова в Telegram.
Ранее украинское Министерство иностранных дел назвало недружественным шагом участие лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в московском параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин во время выступления на параде отметил благодарное отношение лидеров стран Содружества Независимых Государств к подвигу предков.