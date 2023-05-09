Киев выразил недовольство тем, что лидеры стран СНГ прибыли в Россию по случаю Дня Победы

Украинское Министерство иностранных дел считает недружественным шагом участие лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в московском параде по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Киевские власти назвали решение политиков прибыть в Россию «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».

В заявлении украинского МИД не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде отметил благодарное отношение лидеров стран Содружества Независимых Государств к подвигу предков.