Киев выразил недовольство тем, что лидеры стран СНГ прибыли в Россию по случаю Дня Победы
- РИА Новости
Киевские власти назвали решение политиков прибыть в Россию «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».
В заявлении украинского МИД не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Президент России Владимир Путин во время выступления на параде отметил благодарное отношение лидеров стран Содружества Независимых Государств к подвигу предков.