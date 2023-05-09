Сальдо призвал бойцов ВСУ помнить об общих предках, воевавших в Великую Отечественную

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал обращение к бойцам Вооружённых сил Украины.

Он призвал солдат ВСУ «вспомнить, что наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины».

«Лично хочу обратиться к украинским воинам. Ребята... говорят вам, что мы враги. Мы — не враги вам. Поймите — мы с вами большей частью родные люди. Было время, когда мы, может, и спорили, но сейчас нужно забыть споры и вспомнить, что наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины», — написал Сальдо в Telegram.

Ранее украинское Министерство иностранных дел заявило, что считает недружественным шагом участие лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в московском параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде отметил благодарное отношение лидеров стран Содружества Независимых Государств к подвигу предков.